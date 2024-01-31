В Магнитогорске открыли центр социальной помощи детям «Мозаика»

В нем уже занимаются 60 человек

В Магнитогорске открыли центр социальной помощи «Мозаика» для семей с детьми, у которых есть ментальные особенности развития, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Металлург».

«Благотворительный фонд курирует более 450 детей с ОВЗ. Все дети являются участниками комплексных корпоративных программ. При этом треть детей имеют особенности ментального развития. Родители обращаются в фонд с просьбой помочь в социализации таких ребят, поэтому принято решение об открытии такого центра», — говорят в «Металлурге».

Коммерческие организации города, индивидуальные предприниматели и обычные горожане собрали на открытие центра «Мозаика» более 5,6 миллиона рублей. Также к проекту привлечены средства различных грантов, в том числе 2,2 миллиона рублей за счет гранта губернатора Челябинской области.

Благодаря ММК у центра появилось помещение площадью 426 метров, начат его ремонт. Сейчас открыта первая очередь: спортзал, зона приема посетителей, взрослые и детские раздевалки, конференц-зал для работы с родителями и занятий театральной студии. К лету «Мозаика» начнет работать в полную силу. В центре появятся творческие мастерские, а также кабинеты для индивидуальных и групповых занятий.

Сейчас в «Мозаике» занимаются 60 человек.