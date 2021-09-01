В Магнитогорске открыли традиционную ярмарку товаров садоводов и фермеров

Приобрести сезонные овощи и фрукты горожане смогут на шести площадках

С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Магнитогорске открывается традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2021». Горожане смогут приобрести товары местного производства на шести площадках, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Ленинском районе ярмарки разместят на улице Бахметьева, 14 и площади Горького, расположенной в районе дома № 16 по улице Комсомольской.

В Орджоникидзевском районе торговать сезонными овощами и фруктами будут рядом с ТЦ «Сельсовет» на Советской, 164 и в районе Площади победы на улице Маяковского, 21.

В Правобережном районе торговые ряды появятся на улице Гагарина, 62 в районе ГСК «Спутник-15» и на улице Звенягина в районе ТГ «Мост-2».

«Всего в 2021 году участие примут 26 сельхозпроизводителей из шести районов: Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Абзелиловского, Кизильского и Пластовского»,— уточняют в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Ярмарка будет работать с 1 сентября по 31 октября 2021 года.

Напомним, в Челябинске этой осенью появятся мини-рынки для садоводов. На аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила определить места для торговли сезонными овощами и фруктами.