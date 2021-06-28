В Магнитогорске открыли пункт вакцинации от COVID‑19 в цирке

Привитые горожане получат сертификат на бесплатные представления

В магнитогорском здании цирка теперь можно поставить прививку от COVID-19. Эта новая практика применяется на всех площадках Российской государственной цирковой компании, передает пресс-служба городской администрации.

Прививочные пункты в Магнитогорске действуют не только в больницах: по выходным и пятницам выездные мобильные бригады дежурят в городских ТРК, садовых товариществах, в парке у Вечного огня. Вакцинация в цирке началась уже в понедельник, 28 июня. График работы прививочной бригады: понедельник, среда, пятница с 12:00 до 15:00.

«Наш цирк стал пунктом вакцинации, как и другие площадки Российской государственной цирковой компании. Мы обратились в администрацию города с этим предложением, и сразу же была организована работа прививочного кабинета. У нас организована система: человек прививается и получает сертификат на бесплатное посещение циркового представления не только этого, но и последующего до 1 сентября»,— прокомментировала и. о. директора «Магнитогорский государственный цирк» Татьяна Папке.

При походе на вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.