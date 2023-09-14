В Магнитогорске открыли православную группу детского сада

Воспитанников будут обучать по принципам отечественной педагогики К. Ушинского

В Магнитогорске на базе детского сада «Колосок» открыли православную группу дневного пребывания. По данным городской епархии, в уютном помещении дети от трех до шести лет будут получать воспитание по православным канонам.

Помещение группы уже освятил протоиерей Валерий Марфин. Группа детей уже сформирована, и еще есть свободные места.

«Организаторами этого доброго проекта под руководством отца Валерия была проведена огромная работа по подготовке и оборудованию помещений, подбору воспитателей и педагогов, составлению подробного и конкретного плана работы с детьми», — сообщили в магнитогорской епархии.

Организаторы такой группы уверены, что посещение ее даст детям возможность подготовиться к школе на базе принципов отечественной педагогики и наследия Д. К. Ушинского. Кроме занятий по чтению, письму, каллиграфическому почерку, с детьми проводят духовно-нравственные беседы по программе «Добрый мир».