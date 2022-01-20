В Магнитогорске открыли первый ресурсный класс для детей с особенностями здоровья

Ребятам помогают адаптироваться в обществе сверстников

В Магнитогорске открыли первый ресурсный класс для детей с особыми образовательными потребностями на базе школы № 20, сообщили в администрации города. Это класс для детей с особенностями развития, где создаются необходимые условия обучения. Они помогают им адаптироваться в обществе сверстников.

Это отдельное помещение в школе, в котором дети с ОВЗ могут получить дополнительную поддержку необходимых специалистов. Оно делится на несколько функциональных зон: для индивидуальных занятий; для групповых занятий; сенсорной разгрузки; рабочую зону учителя.

«Создан такой определенный класс, где дети готовятся к учебе с обычными детишками. Они проходят адаптацию и спустя определенное время при работе со специалистами, которые прошли специальное обучение в Челябинске, Магнитогорске, они уже приходят в обычные классы и могут высидеть спокойно урок и понимать информацию, которую дает учитель в обычном классе, вполне спокойно», — прокомментировал замглавы Магнитогорска Илья Рассоха.

Перед открытием ресурсного класса помещение отремонтировали, приобрели и установили современное оборудование, а педагоги прошли обучение. Со всеми будущими учениками провели индивидуальную работу по их подготовке к школе.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинской области откроется пять «ресурсных классов» для детей-инвалидов.