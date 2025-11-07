В Магнитогорске открыли первую сенсорную комнату для детей с аутизмом

Она поможет особенным детям развивать навыки общения и снижать тревожность

В детской поликлинике № 2 Центра охраны материнства и детства открылась первая в Магнитогорске сенсорная комната для занятий детей с аутизмом. Проект стоимостью более 1 млн рублей реализован в рамках государственной программы Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как отметила главный врач ЦОМиД Юлия Щербакова, это принципиально новое направление в помощи особенным детям.

«Занятия в этой комнате позволят ребенку максимально проявлять себя, развивать способности и навыки общения. Это важный шаг в социализации детей с РАС», — заявила Юлия Щербакова.

Комната оборудована современными развивающими комплексами: пузырьковыми колоннами, сухим бассейном, тактильными ковриками, сенсорным тоннелем и интерактивными панелями.

«Все это помогает снижать уровень тревожности, стимулирует познавательные навыки, развивает моторику и координацию», — объяснила терапевтический эффект комнаты медицинский психолог Юлия Скуратова.

Первые посетители комнаты — маленькие пациенты — уже оценили новое пространство. По словам сотрудников, дети были в восторге от занятий и не хотели уходить. Занятия в сенсорной комнате будут проводиться регулярно как для детей с установленным диагнозом РАС, так и для тех, у кого есть подозрения на расстройство аутистического спектра.