В Магнитогорске открыли музей СВО

В экспозиции представлены макеты оружия

В Магнитогорске открыли музей СВО, который расположился по адресу ул. 50-летия Магнитки, 66, сообщает пресс-служба администрации города.

Идея организовать экспозицию, связанную с СВО, родилась около года назад. В действующем музее общественной организации «Ветеранов Афганистана, Чечни и СВО» места для экспонатов было недостаточно. ММК выделил в аренду помещение и средства не его ремонт.





В числе экспонатов — макеты гранатометов, автоматы, пулеметы и многое другое. В этот же день в новом музее состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы.

«Любой разумный человек понимает, что родителей и Родину не выбирают. Патриот это человек, который свою Родину беззаветно любит и готов ее защищать. Мне очень приятно, что представители нашего нового поколения гордятся тем, что живут в России», — сказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.