В Магнитогорске открыли мемориальную доску местному скульптору Геннадию Плахову

Автор многих городских памятников скончался в 2020 году

В Магнитогорске открыли мемориальную доску скульптору Геннадию Плахову, ушедшему из жизни осенью 2020 года. Автором доски стал член Союза художников России Иван Логвиненко. Согласование эскиза и все этапы работ проходили при участии семьи скульптора, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Геннадий Плахов родился и вырос в Магнитогорске. Он преподавал в Магнитогорском государственном университете, участвовал в городских и областных выставках, был членом Союза художников России.

Также Геннадий Плахов стал автором многих известных в Магнитогорске скульптур: «Студентов» в сквере «Университетский», «Земского доктора», «Милиционера», а также «Буратино». Работы Геннадия Плахова есть и за рубежом — в Казахстане и Польше.

«До самого последнего дня своей жизни Геннадий Петрович ощущал творческий подъем. Каждый раз он до мельчайших подробностей изучал детали образа, над которым трудился: смотрел фотографии, посещал музеи. В каждую свою работу он вкладывал искренние чувства», — отметили в пресс-службе мэрии.









В церемонии открытия мемориальной доски поучаствовали жена скульптора Людмила и дочь Анжелика, коллеги и друзья, а также представители местной власти.