В Магнитогорске открыли два новых детских сада для 520 ребят

Учреждения оборудовали соляными и сенсорными комнатами

В Магнитогорске открыли два новых детских сада, рассчитанных на 520 ребят. Теперь дошкольники смогут заниматься в спортивных и музыкальных залах, сенсорной комнате, комнате лепки и ИЗО. Ребят будут водить в спелеокамеру (соляную пещеру), с ними будет заниматься логопед-психолог. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В микрорайонах 137а и 147 потребность в новых детсадах появилась давно: в соседних учреждениях группы были переполнены, некоторые родители возили детей в другие районы.

При строительстве новых детских садов предусмотрели безбарьерную среду — оборудование для инвалидов и маломобильных людей.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников лично проверил учреждения.



«Я вспоминаю свое детство, такого тогда не было. Сегодня же в садике есть все. Индивидуальное отношение, профессиональное сопровождение, тематические группы, все для детей с особенностями здоровья. В таком направлении мы и продолжим развиваться и строить новые учреждения», — поделился Сергей Бердников.

Также отмечается, что в 2022 году в городе запланировано строительство еще одной новой школы и детсада.