В Магнитогорске заработает сервис экспресс-доставки «Пятёрочки»

Время от заказа до получения составит всего 45 минут

Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет о запуске сервиса экспресс-доставки в Магнитогорске. Воспользоваться этой услугой могут жители всех районов города. Сервис охватывает более 85% жилого фонда города, сообщают в пресс-службе торговой сети.

Чтобы заказать продукты с доставкой на дом, необходимо установить приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети.

Курьеры доставляют заказы прямо до двери в течение 45 минут, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Оплата производится максимально удобно и безопасно — сразу в мобильном приложении, никаких взаиморасчетов с курьерами осуществлять не нужно. Важно отметить, что при сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи. Для социальных категорий граждан по промокоду ZABOTA при заказе от 1000 рублей доставка будет бесплатной. В дальнейшем торговая сеть планирует развивать сервис в регионе.

«Экспресс-доставка продуктов из магазина „Пятёрочка“ — это удобный сервис, который позволяет быстро и безопасно по выгодным ценам заказать доставку продуктов прямо до двери дома всего за 45 минут. „Пятёрочка Доставка“ работает уже более чем в 35 регионах, и мы уверены, что жители Магнитогорска по достоинству оценят преимущества услуги, особенно в период подготовки к новогодним праздникам. Сервис позволит с комфортом приобрести все необходимые продукты для вкусного праздничного стола», — комментирует директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Данил Сабиров.

