В Магнитогорске откроют первый ресурсный класс для детей-инвалидов

Подобное обучение для школьников с ограниченными возможностями здоровья уже проводится в Челябинске

В Магнитогорске к 1 января 2022 года откроется специализированный ресурсный класс, где педагоги будут обучать детей с ограниченными возможностями здоровья. Это второй такой класс в регионе, первый уже работает несколько лет в Челябинске. Во вторник, 10 августа, на пресс-конференции в ПЦ «Гранада Пресс» эксперты рассказали о необходимости ресурсных классов и сообщили, в каких еще территориях есть запрос на их организацию.

Ресурсный класс — это отдельный кабинет в обычной образовательной школе для специальных занятий, где ученики с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься по специальной программе, составленной в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями. Речь идет о детях с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, нарушениями интеллектуального развития и так далее.

На сегодня в Челябинской области насчитывается около 300 тысяч детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) здоровья. Но их количество не только в нашем регионе, но и по всей стране увеличивается, отмечают специалисты.

«Такие дети нуждаются в специальной образовательной программе и в сопровождении. В 619 образовательных организациях области сегодня реализуется инклюзивное образование, еще в 175 школах есть коррекционные классы. Сейчас в регионе есть запрос от родителей на открытие ресурсных классов, и мы работаем в этом направлении», — рассказала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

По словам экспертов, сейчас общественные организации и Минобр региона получают обращения о создании ресурсных классов от родителей из Миасса, Снежинска, Троицка, Сатки, Копейска, Трехгорного.

Также по просьбам родителей детей с ОВЗ в начале следующего года специальный класс появится в Магнитогорске.

«Планируется открыть его на базе общеобразовательной школы № 20. Само руководство школы предложило открыть этот класс именно у них. Педагоги готовы пройти специальное обучение. Уже предусмотрены средства на ремонт помещения, утвержден перечень необходимого оборудования», — отметила заместитель главы города Магнитогорска Илья Рассоха.

Преподавать в ресурсных классах могут сотрудники общеобразовательных школ с педагогическим и психологическим образованием, а также прошедшие специальное обучение. В течение последнего года общественная организация «Открытое сердце» работала по гранту губернатора, чтобы обучить педагогов специальной программе. За месяц учителя проходят теорию и практику.

«Организация таких классов формирует толерантное отношение к людям с ОВЗ. В будущем это позволит без особых проблем трудоустроить людей с инвалидностью. Система ресурсных классов несколько лет работает успешно в Воронежской области, например, там их 25. Также преподаватели проходят специальное обучение. И мы надеемся, что в нашем регионе будет больше открываться ресурсных классов», — добавила председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области откроется дополнительно пять ресурсных классов для детей-инвалидов. Замгубернатора Ирина Гехт дала поручение министерству образования региона совместно с общественной организацией «Открытое сердце» разработать дорожную карту проекта.