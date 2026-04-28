В Магнитогорске откроют еще один детский сад со спелеокамерой

В учреждении будут группы с круглосуточным пребыванием детей

Новый детский сад на 230 мест располагается в 144‑м районе. Сегодня здесь идут завершающие работы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Для воспитанников будут созданы все необходимые условия. Для занятий оборудованы спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога, ИЗО. Для физического развития предусмотрен скалодром, а для маломобильных групп — безбарьерная среда. Учреждение оснащено современной компьютерной техникой, интерактивным оборудованием и робототехническими конструкторами. Есть даже спелеокамера.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников посетил детский сад, чтобы оценить результат проделанной работы.

«К сожалению, подрядчик не выполнил работы в срок. Сейчас стоит задача доделать объект и открыть долгожданный садик, куда смогут ходить 230 детей из близлежащих домов. Надеюсь, в ближайшие месяц-два мы введем садик в эксплуатацию», — подчеркнул глава города.

Детский сад уже полностью укомплектован педагогами. В их числе воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, учитель-логопед, учитель-дефектолог.

Автор: Ольга Аникина