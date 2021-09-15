В Магнитогорске откроется бесплатная школа для особенных детей и их семей

В «Солнечном притяжении» будут обучаться до 500 ребят

В Магнитогорске готовится к открытию новый центр помощи детям с ментальными нарушениями развития. «Солнечное притяжение» — так называется центр — представляет собой бесплатную школу, когда в одном месте для ребят всех возрастов собрались специалисты и педагоги, так необходимые для полноценного развития особенных детей. Руководитель центра Наталья Янакова рассказала ИА «Первое областное», как открытия нового центра ждут пятьсот магнитогорских семей.

«Солнечное притяжение» станет структурным подразделением центра поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы». Руководитель центра Наталья Янакова рассказала, чем занимаются магнитогорские волонтеры.

«„Дом для мамы“ — это большой проект. Мы занимаемся поддержкой семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. У нас есть квартира — убежище для женщин, которые страдают от насилия в семье. Еще один наш проект — „Газель милосердия“: специалисты ездят по отдаленным селам с гуманитарной помощью и консультациями специалистов по вопросам оказания мер социальной поддержки, юридической помощи. Эти проекты мы осуществляем на средства грантов президента и губернатора», — рассказала Наталья Янакова.

«Солнечное притяжение» еще одно детище «Дома для мамы». Сначала оно было создано для оказания психологической поддержки семьям, в которых родился ребенок с ментальными нарушениями развития: синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими. Несколько лет Наталья, будучи сама мамой особого ребенка, наблюдает, как сложно родителям принять этот факт, а значит, сложно начать работу с ребенком.

«Чем раньше родители проработают в своей семье информацию о том, что их ребенок особенный, тем раньше они смогут ему помочь развиваться и социализироваться. Как правило, в таких семьях мама полностью посвящает себя ребенку: возит на массаж, занятия с логопедом, дефектологом и так далее. А папа вынужден все время зарабатывать на эти занятия. Но ведь в семьях растут и другие дети. Мы стараемся смягчить этот крен. Два года назад родилась идея собрать в одном месте специалистов для этих деток. Мы нашли спонсора, который выделил нам прекрасное помещение, сейчас заканчиваем ремонт и через несколько недель готовимся к открытию», — рассказала Наталья.

В центре будут проводить для детей от двух лет занятия с логопедом, дефектологом, гимнастику и лечебную физкультуру, уроки рисования. Это будут бесплатные занятия, в месяц планируется охватить до 500 семей.

«Наши специалисты — это волонтеры. Если мы выиграем грант, они будут получать зарплату, не пройдем — будут работать добровольно. Большинство из них — мамы особенных детей, которым пришлось освоить новую для себя специальность, чтобы заниматься со своим ребенком. Теперь они могут поделиться знаниями с другими семьями и помочь другим детям», — поясняет Наталья.

Также в центре будут работать «серебряные волонтеры» — преподаватели и педагоги, вышедшие на пенсию, но готовые помогать другим.

«В нашем центре будет оборудована специальная кухня. Здесь мы научим ребяток навыкам приготовления блюд и самообслуживания, они будут готовить простую выпечку, несложные блюда. Затем сами дети накормят нуждающихся. Это будет работа в группе милосердия», — рассказывает о планах Наталья.

Центр планируют открыть 15 октября. Остались последние штрихи и приготовления. А Наталья Янакова уже пишет новый проект по созданию сенсорной комнаты.