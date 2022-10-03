В Магнитогорске подвели итоги сезона дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в городе отремонтировали семь участков улиц общей протяженностью 12 километров, сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе городской администрации.
По словам директора МКУ «Управление капитального строительства» Антона Хваткова, работы по нацпроекту выполнены на 100%.
«На каждом объекте был выполнен целый комплекс работ для обеспечения комфортного и безопасного движения: обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, установлены бортовые камни, нанесена разметка», — прокомментировал он.
Гарантийный срок работ составляет пять лет.
Всего с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Магнитогорске отремонтировали 49 километров уличной дорожной сети.
Напомним, что в прошлом году мэр города Сергей Бердников сравнил дороги в Магнитогорске со столичными.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес