В Магнитогорске подвели итоги сезона дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в городе отремонтировали семь участков улиц общей протяженностью 12 километров, сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе городской администрации.

По словам директора МКУ «Управление капитального строительства» Антона Хваткова, работы по нацпроекту выполнены на 100%.

«На каждом объекте был выполнен целый комплекс работ для обеспечения комфортного и безопасного движения: обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, установлены бортовые камни, нанесена разметка», — прокомментировал он.
Гарантийный срок работ составляет пять лет.

Всего с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Магнитогорске отремонтировали 49 километров уличной дорожной сети.

Напомним, что в прошлом году мэр города Сергей Бердников сравнил дороги в Магнитогорске со столичными.