В Магнитогорске освоили современный метод снятия боли

Его будут использовать при операциях

Врачи Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска прошли обучение у специалиста из Боткинской больницы Москвы и готовы снимать приступы боли при помощи УЗИ и игл, сообщает пресс-служба клиники.

Врачи освоили интервенционное лечение боли: врач воздействует на непосредственный «генератор боли» с помощью иглы, а точность введения контролирует с помощью ультразвука.

«УЗИ-навигация позволяет значительно снизить количество осложнений и улучшить эффект», — говорит анестезиолог-реаниматолог Боткинской больницы Всеволод Лыхин.

Обучение прошли анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, сосудистые хирурги и врачи УЗИ. Они прослушали теорию, отточили навыки на манекенах и наблюдали за работой Всеволода Лыхина в операционной.