В Магнитогорске освоили новый метод безболезненной биопсии при подозрении на рак груди

Он позволяет определить новообразования, которые не видны на УЗИ

В областном онкологическом диспансере № 2, который находится в Магнитогорске, освоили новый метод биопсии, который уже применяют при подозрении на рак груди, сообщает пресс-служба клиники.

Процедура выполняется тонкой иглой малого диаметра, что более безопасно, особенно для пациентов с нарушениями свертывания крови. Под рентген-контролем иглу вводят в новообразование в молочной железе и набирают небольшое количество ее содержимого. Процедура практически безболезненна и не требует даже местной анестезии.

«Стереотаксическая биопсия — единственный возможный способ определить образования, которые не пальпируются и не видны на УЗИ. Также этот метод позволяет поставить диагноз и при других подозрительных изменениях структуры молочных желез», — говорит врач УЗИ отделения лучевой диагностики ООД № 2 Елена Гугина.

Новый метод диагностики удалось освоить после того, как диспансер получил новый рентгенодиагностический комплекс. Техника получена клиникой по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Между тем Челябинская областная детская больница получила новый аппарат КТ. Сейчас там проходят обследования пациенты соматического корпуса ЧОДКБ, а в скором времени исследование на новом оборудовании станет доступно и для пациентов амбулатории.