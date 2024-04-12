В Магнитогорске освоили новую методику лечения артроза

Медики проводят эмболизацию ветвей коленной артерии

Хирурги Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска провели первую на Южном Урале эндоваскулярную операцию по эмболизации ветвей коленной артерии, сообщает пресс-служба клиники.

Операцию провели 54-летней пациентке с диагнозом «гонартроз», так как женщине из-за лишнего веса противопоказана установка эндопротеза.

У здорового человека хрящ не имеет кровеносных сосудов и питается из окружающей его жидкости. При воспалении в хрящ прорастают сосуды и нервы, которые поддерживают воспаление.

«Мы выполняем прокол в бедренной артерии и подводим катетер к ветке подколенной артерии. Потом по микропроводнику заводим микрокатетер и вводим небольшое количество эмболизирующего материала в проросшие сосуды — после этого они начинают деградировать», — говорит врач-рентгенолог АНО «ЦКМСЧ» Иван Мамыкин.

Операция длилась 40 минут. Скоро первая пациентка сможет вернуться к работе.

Между тем врачи формируют список людей, кому показана данная операция. Эмболизации ветвей коленной артерии планируют поставить на поток.