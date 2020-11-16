В Магнитогорске осудят бывшую заведующую детского сада

Женщина обвиняется в хищении более миллиона рублей.

В Ленинский суд Магнитогорска направлено уголовное дело о хищении свыше миллиона рублей в отношении бывшей заведующей детского сада. Обвинительное заключение утвердила прокуратура района. 64-летняя женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и мошенничестве.



По версии следствия обвиняемая в течение более пяти лет, с января 2014 по май 2015 года. Будучи директором детсада она, как утверждается, похитила деньги с помощью указов о премировании сотрудников, в которых были завышены суммы. Всего она присвоила себе 402 000 рублей. Также она похитила у нескольких сотрудников детсада законные премии утверждая, что они завышены. Всего таким образом она получила 11 500 рублей.

«Кроме того, обвиняемая фиктивно трудоустроила двух лиц на должности садовника и воспитателя, получая за них заработную плату. Всего за период фиктивного трудоустройства с сентября 2014 по ноябрь 2017 года похитила свыше 638 000 рублей, распоряжаясь их банковскими карточками»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

В ходе следствия на жилой дом и земельный участок обвиняемой был наложен арест. Женщины будут обвинять по трём статьям Уголовного кодекса России — по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), и по частям 3 статей 160 («Присвоение или растрата) и 159 («Мошенничество»). Дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения.