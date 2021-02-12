В Магнитогорске останется 475 коек для пациентов с коронавирусом

Данные по заболеваемости COVID-19 озвучили на аппаратном совещании у главы города

В Магнитогорске возобновляют плановую работу медицинские учреждения, работавшие как ковидные госпитали. На прошлой неделе восстановили свою деятельность горбольница № 3, психоневрологическая больница № 5, кожвендиспансер № 4.

«Со следующей недели прием плановых пациентов начнут городская больница № 2 и родильный дом № 1. Таким образом, с 15 февраля в городе будет развернуто 475 коек для лечения пациентов с COVID-19: в городской больнице № 1 им. Г. И. Дробышев и в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска», — сообщила в ходе аппаратного совещания у главы города заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций» Челябинской области Елена Симонова.

Кроме того, горбольницы № 1 и № 2 получат дополнительные средства на покупку и установку компьютерных томографов, что позволит упростить диагностику коронавируса.

Также в городе проходят акции по тестированию на COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах. С начала 2021 года исследование провели более чем двум тысячам магнитогорцев. Пациентам с подтвержденным диагнозом, при необходимости, выдаются лекарства. Препараты получают более семи тысяч человек.

«Магнитогорск с точки зрения готовности к приему заболевших выглядел очень хорошо. Мы знаем, как тяжело в Европе складывалась обстановка, когда негде было размещать больных. К счастью, у нас такой ситуации не было. Мы были готовы принять полторы тысячи человек. Конечно, первое время возникали моменты, когда не могли наладить работу с КТ, были проблемы со скорой помощью из-за того, что многие врачи заболели. На первых этапах не хватало средств индивидуальной защиты. Тогда на помощь пришли представители бизнеса, которые стали шить маски. Сегодня все эти моменты пройдены, мы научились жить с этой болезнью и побеждать ее», — прокомментировал ситуацию глава города Сергей Бердников.

Для борьбы с COVID-19 в городе идет процесс вакцинации населения. Более 9 тысяч доз прививок уже поставили местным жителям, из них 2845 человек уже получили второй компонент вакцины.