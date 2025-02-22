В Магнитогорске оштрафовали директора обувной фабрики за нарушение прав работников

Прокурор потребовал восстановить в должностях уволенных сотрудников

В Магнитогорске прокуратура провела проверку по факту нарушения трудовых прав работников ООО «Унтоваленки» (входит в Группу ООО «Магнитогорская обувная фабрика»), которая в январе этого года приостановила производство. Обнаружены нарушения при расторжении договоров и сроков выплаты зарплат, сообщили в областной прокуратуре.

«Установлено, что процедура ознакомления под роспись уволенных работников не проведена, в день прекращения трудового договора не выданы трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности за период работы работникам заказным письмом с уведомлением не направлены»,— уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в последний рабочий день с сотрудниками фабрики не рассчитались, а выплату за вторую половину декабря прошлого года начислили с опозданием.

В отношении руководителей компаний возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства (части 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ). Им назначены штрафы в размере 28 тысяч рублей. Также им внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, прокурор обратился в суд в защиту прав 19 работников с требованием восстановить их в занимаемых должностях, взыскать средний заработок за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Ранее корреспондент информагентства разобралась, каким образом развивался кризис на предприятии и что могло привести к вынужденному простою.

В конце января для работников фабрики провели ярмарку вакансий.