В Магнитогорске оштрафовали десять пассажиров транспорта без масок

Сотрудники полиции продолжают рейды по выявлению нарушителей режима повышенной готовности

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции совместно с представителями Роспотребнадзора продолжают рейды по выявлению нарушений ковидных мер не только в развлекательных заведениях и магазинах, но и в общественном транспорте. В результате за неделю выписано более 15 штрафов. Подробнее сообщили накануне в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Так, бар The Pub, не обращая внимания на ограничения, обслуживал посетителей после 23:00. В результате должностному лицу выписали штраф об административном нарушении.

«В торговом центре „Континент“, сервисном центре „Админ“ и торговой точке по продаже специй в ТЦ „Паллада“ наложены административные штрафы как на посетителей, так и на должностных лиц за отсутствие средств индивидуальной защиты. Разъяснительные беседы проведены с сотрудниками магазинов „Огонек“ и „Продукты“ в связи с отсутствием разметки на полу, обеспечивающей социальную дистанцию»,— сообщили в мэрии.

К административной ответственности стражи порядка привлекли и пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок. Так, штрафы получили девять пассажиров маршруток и один пассажир трамвая. Также правоохранители провели с нарушителями профилактические беседы.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинске в суд были направлены семь материалов за несоблюдение предприятиями ковидных мер. Штрафы получили и должностные лица в двух ресторанах.