В Магнитогорске осенью откроют новую лыжную базу в Экопарке

В городе этим летом построили памп-трек и воркаут-площадку

Осенью в Магнитогорске завершат благоустройство двух городских объектов — Экопарка и парка «Южный». В городе обновят лыжную базу, обустроят лыжероллерную трассу, возведут современную площадку для воркаута и велодорожки. Строительство курирует лично мэр Сергей Бердников, сообщают в пресс-службе администрации Магнитогорска.



Глава города осмотрел стройплощадку Экопарка, здесь для спортсменов-лыжников оборудуют новое просторное помещение. Раньше воспитанникам спортшколы приходилось ютиться в узком помещении бывшего проката.

На лыжной базе теперь есть раздевалки с душевыми комнатами и санузлами, комната для хранения инвентаря, кабинет администрации, туалеты для посетителей. Подготовка пространства сейчас на финальном этапе, его откроют 15 октября.

Второй этап благоустройства проходит в парке «Южный». Еще в 2021 году здесь оборудовали велосипедные и прогулочные дорожки, подготовили площадку для народных гуляний и смонтировали наружное освещение.

За лето 2022 года в парке построили памп-трек для велосипедистов, воркаут-площадку, насыпали декоративные холмы и постелили газон. Подрядчик заканчивает последние приготовления, а по парку уже гуляют горожане.