В Магнитогорске организованы телемедицинские консультации с педиатром годовалых детей при помощи сервиса СберЗдоровье

Проконсультироваться с педиатром онлайн можно совершенно бесплатно

В Магнитогорске организованы онлайн-консультации с врачами для родителей детей первого года жизни по вопросам ухода, вскармливания и вакцинопрофилактики с помощью телемедицинской платформы СберЗдоровье. Проконсультироваться с педиатром онлайн можно совершенно бесплатно. Сервис доступен на сайте и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье, которое можно скачать через App Store или Google Play.

«Наша телемедицинская платформа позволяет пациенту быстро и, что немаловажно, безопасно попасть на прием к врачу, проконсультироваться по своей проблеме и получить заключение буквально за полчаса. Эта система уже доказала свою эффективность во многих регионах страны, и мы рады, что Магнитогорск присоединился к этой программе», — отметил Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье.

В проекте участвует ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска». Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области. Для получения доступа к программе жителям региона необходимо авторизоваться в мобильном приложении СберЗдоровье или на сайте сервиса — ввести промокод поликлиники. Промокоды указаны на сайте.

«Телемедицина — это удобно и с точки зрения врача, и с точки зрения пациента. Особенно много вопросов есть обычно у молодых мам: можно ли ставить прививку, как правильно кормить ребенка, при каких симптомах надо вызывать педиатра на дом и пр. Оперативно получить консультацию специалиста, не выходя из дома, — очень ценно. Особенно это важно в условиях пандемии», — прокомментировала главный педиатр Центра Охраны материнства и детства Ирина Центнер.

«Благодаря современным технологиям мы делаем медицину доступнее. Не всегда у молодых родителей есть возможность прийти на очный прием с ребенком. С приложением СберЗдоровье получить помощь врача значительно легче, и это особенно важно в пандемию. Не сомневаюсь, что жители города оценят пользу сервиса», — добавила региональный директор Сбербанка в Магнитогорске Елена Вячеславова.