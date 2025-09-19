В Магнитогорске организовали выставку пауков и рептилий без лицензии

Животных не осматривал ветеринар, не было у зверей и сопроводительных документов

В Магнитогорске открылась выставка «Экзотеррариум», организаторы который не имели на это лицензии. Людям предлагают посмотреть на пауков и рептилий, которые не проходили ветеринарный осмотр и не получили специальные сопроводительные документы, сообщают в Уральском управлении Россельхознадзора.

Также у бизнесмена нет лицензии, которая необходима для содержания животных в зоопарках, зоосадах, цирках, а также на выставках. А длился «Экзотеррариум» 30 дней вместо положенных четырех.

Ведомство вынесло предпринимателю предостережение об устранении найденных нарушений, он обязан в короткий срок оформить необходимые документы и соблюдать требования по использованию зверей в культурно-зрелищных целях.

Напомним, ранее в Челябинске и Магнитогорске другой предприниматель организовал выставки «Котодеревня» и «Попугайня» без лицензий. После штрафа 30 тысяч рублей он оформил необходимые сертификаты.