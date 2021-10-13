В Магнитогорске в онкодиспансер поступило оборудование на сумму более 52 миллионов рублей

Поэтапная модернизация медучреждения проводится при поддержке регионального Минздрава

В рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Областной онкологический диспансер № 2 Магнитогорска поступило новое оборудование на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. Важнейшим приобретением стал специализированный компьютерный томограф Discovery RT стоимостью 45 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Новый аппарат необходим для проведения различных диагностических исследований, он способен увеличить скорость постановки диагноза и воссоздать трехмерную модель органов и костей в высоком разрешении. Медики смогут увидеть и изучить не только пораженную зону, но и области, подверженные риску образования метастазов. Оборудование позволит более точно планировать лучевую терапию с помощью тщательной визуализации опухоли и прилегающих к ней органов», — рассказала заведующая рентгендиагностическим отделением диспансера Ирина Збицкая.

В клинико-диагностической лаборатории онкологического диспансера также появились лабораторный полуавтоматический коагулометр, лабораторная центрифуга и иммуноферментный анализатор. Четырехканальный полуавтоматический коагулометр измерения свертываемости крови может выполнять четыре одновременные пробы для одного и того же параметра, производить анализы в однократном или параллельном режиме, автоматически переходить к следующему шагу анализа и автоматически начинать измерения. Анализатор выполняет все виды коагулологических тестов. При этом аппарат прост в использовании. Автоматический анализатор для иммунологических исследований определяет различные вещества в крови пациента — лекарства, гормоны, онкомаркеры.

По словам заведующей клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ «ООД № 2» Марии Докшиной, новое оборудование позволит проводить более качественные, высокоточные и оперативные исследования. От этого зависят правильный диагноз и успешное лечение пациентов.

Напомним, ранее в Карталы поступило новое диагностическое оборудование. В районной больнице начали работать на новом маммографе и рентген-аппаратах, один из которых представляет собой телеуправляемый комплекс.

В Городской больнице № 2 Магнитогорска установили масс-спектрометр. Техническая система стоимостью 37,5 миллиона рублей поставлена по программе «Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней».