В Магнитогорске окунуться в купели смогли только привитые горожане

Проход к купелям в крещенскую ночь был организован по QR‑кодам

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Магнитогорск стал единственным городом на Южном Урале, где окунуться в крещенскую прорубь можно лишь по QR-коду. Минувшей ночью корреспонденты Первого областного информагентства побывали на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», где и проходят массовые купания горожан.

Большинство купелей на Южном Урале прорублены в непосредственной близости к храмам. И помещений, где можно переодеться, там поблизости нет. Однако в Магнитогорске к организации крещенских купаний подошли более обстоятельно. Несколько иорданей в реке Урал прорубили на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», где есть теплые раздевалки. Собственно, это и вызвало необходимость требовать QR-коды.

«Так как люди приходят в закрытое помещение, мы должны соблюдать меры предосторожности, на которых настаивает Роспотребнадзор. В прошлом году мы отказались от полевой кухни, которая поила купальщиков горячим чаем. А сейчас — измеряем температуру при входе и требуем показать QR-код», — говорит начальник отдела физкультуры и спорта СК «Металлург-Магнитогорск» Андрей Гришин.

К необходимости стольких строгих мер горожане отнеслись неоднозначно. Одни поддерживают проверку ковидных сертификатов, а другие не видят в ней смысла.

«В стране такая напряженная ситуация. Думаю, что введение QR-кодов оправданно. Хотя не верю, что залог личной безопасности в этом. Сегодня каждый должен отвечать за себя: соблюдать правила гигиены, дистанцию и, конечно же, прививаться», — говорит жительница Магнитогорска Лидия Карпенко.

При входе на территорию клуба с охранником никто не спорит. Все спешат поскорее окунуться в купель.

«Вода — прелесть. Я православная и верю, что вода смоет мои грехи», — говорит Вера Николаева.

Кстати, организаторы отмечают, что в последнее время магнитогорцы гораздо реже приносят к иорданям спиртное и крещенская ночь проходит без инцидентов.