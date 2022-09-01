В Магнитогорске оказался самый дешевый проезд в транспорте среди городов Урала

Анализ провели в региональной Контрольно-счетной палате

Самый дешевый проезд в общественном транспорте среди городов УрФО оказался в Магнитогорске. Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области проанализировали крупные города Уральского округа и составили свой рейтинг стоимости билета на автобус.

Эксперты признали, что от челябинцев стали поступать вопросы о стоимости проезда в общественном транспорте областного центра. Напомним, 10 августа в Челябинске изменилось билетное меню и оплата поездки по безналу стала выгоднее наличного расчета.

В выборке участвовали города с численностью населения более 250 тысяч человек. Среди них оказались и два миллионника — Екатеринбург и Челябинск. В Екатеринбурге проезд за наличный расчет обойдется в 32 рубля, по транспортной и банковским картам — 30 рублей (метро 32 рубля). В Челябинске билет за наличный расчет будет стоить 30 рублей, по транспортной карте — 25 рублей, по банковской — 26 рублей.

В Нижневартовске и Сургуте проезд за наличку будет стоить 28 рублей, а в Тюмени — 29 рублей. В Магнитогорске проезд наличным расчетом обойдется в 20 рублей, по транспортной карте — 17,5, а по банковской — 20 рублей.