В Магнитогорске объявили карантин по бешенству

Рассказываем, где можно вакцинировать питомца

В Магнитогорске объявили карантин по бешенству, сообщили в пресс-службе городской администрации. Разбираемся, что это значит и как спасти своего питомца.

Теперь запрещено ввозить и вывозить из города животных. Также в Магнитогорске нельзя проводить ярмарки, выставки и любые мероприятия, связанные со скоплением животных.

Бешенство передается через укусы, вирус попадает в организм через кровь или слюну. Носителем бешенства может быть любая собака. Как правило, у больных животных наблюдают вялость, беспокойство, боязнь света и воды, рвоту и отказ от еды.

Бешенство имеет разные формы, в том числе и «маниакальную», когда животное проявляет агрессию, нападает на хозяина и других питомцев. Обычно спокойная собака срывается с поводка, убегает, без лая набрасывается на других собак.

Чтобы избежать проблем, нужно вакцинировать своих животных. В Магнитогорске это можно сделать на ветеринарных станциях на ул. Уральской, 162 (в будни с 09:00 до 19:00 или в выходные с 09:00 до 15:00) или на ул. Чкалова, 83 (понедельник — пятница с 09:00 до 19:00).