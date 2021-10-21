В Магнитогорске в сквере «Патриотический» 20 октября, состоялись проводы в армию группы призывников. Ранним утром молодые парни собрались на территории сквера в ожидании отправки на областной сборный пункт. Их ожидают 12 месяцев службы в армии, совершенно иные условия жизни и ценный опыт, сообщает пресс-служба городской администрации
Напомним, что парк торжественно открыли месяц назад. Уже тогда глава города Сергей Бердников, сказал, что здесь будет проводиться отправка призывников на службу в Вооруженные силы РФ.
«У нас есть места, где можно возложить цветы и отдать дань уважения погибшим воинам и в годы Великой Отечественной войны, и в горячих точках. Но не было такого места, которое могло бы рассказать детям и молодежи о воинской службе, о важности этой почетной обязанности каждого гражданина. Поэтому мы решили создать этот сквер, чтобы у жителей формировались правильные ценности, любовь и уважение к нашей Родине, армии. В нашем городе много представителей различных боевых братств, которые сохраняют традиции воинской службы, тех, кто воевал и продолжает сегодня исполнять свой служебный долг. И мне очень приятно, что теперь у нас есть такой сквер. Хочу отметить, что уже сегодня здесь мы отправляем наших призывников служить в Вооруженные силы», — подчеркнул Сергей Бердников.
Военный комиссар города Магнитогорска Николай Кобзев отметил, что призывники заранее начали готовиться к прохождению военной службы: ребята занимаются спортом и перед тем, как пойти в армию, стараются окончить учебные заведения, получить специальность, что приветствуется.
«Ребята идут в армию с желанием, патриотически настроенные. Я уверен, что они достойно исполнят свой воинский долг согласно Конституции Российской Федерации. Думаю, через 12 месяцев каждый из них приедет с хорошими отзывом и характеристикой», — подчеркнул военком Магнитогорска.
Напомним, что призыв продлится по 31 декабря. По прибытии в областной сборный пункт призывники еще раз пройдут военно-врачебную комиссию, затем их направят к местам службы.
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