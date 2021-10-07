Глава Магнитогорска Сергей Бердников проинспектировал ремонт на объектах левобережного поселка Железнодорожников. Много лет эта часть города считалась запущенной и оставалась без внимания властей. Третий год в микрорайоне сносят ветхое жилье, обустраивают тротуары и даже обновляют архитектурные достопримечательности. Теперь глава предложил избавиться от старой поросли. В пресс-службе администрации города рассказали, что и как меняется в старом поселке.
В поселке Железнодорожников в Магнитогорске мэр посетил стадион «Локомотив». Это один из крупнейших спортивных объектов жилого квартала. Здесь проходят спортивные мероприятия и праздники. Сейчас на площадке стадиона установлен новый бордюрный камень, завершается замена асфальтобетонного покрытия. Здесь будут установлены тренажеры, оборудована волейбольная площадка, поле для игры в стритбол. Во время объезда было принято решение уже в следующем году установить забор и заменить асфальтобетонное покрытие беговой дорожки стадиона. При этом все зеленые насаждения будут сохранены и послужат естественной зеленой изгородью.
Почти завершены работы по благоустройству на площади, прилегающей к Дворцу культуры железнодорожников.
«На постаменте уже сейчас установлены две надписи: „Никто не забыт“ и „Ничто не забыто“, плиты с именами железнодорожников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, рельсы, символизирующие железную дорогу, а также оборудован Вечный огонь, к которому проведен газ. Кроме того, уложена плитка вокруг дворца, проведено освещение, все коммуникации проходят под землей. Напомним, что зимой здесь традиционно устанавливается новогодняя елка, строится ледовый городок и проводятся народные гулянья. Сергей Бердников подчеркнул, что благоустройство надо закончить, пока позволяет сухая погода», — рассказали в пресс-службе мэрии.
На улице Салтыкова-Щедрина Сергей Бердников предложил благоустроить территорию по примеру парка у Вечного огня: выкорчевать поросль, пеньки и убрать сухостой, сохранить здоровые зеленые насаждения и оборудовать тропинки, по которым безопасно смогут ходить жители.