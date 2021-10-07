В Магнитогорске обновляется поселок Железнодорожников

Мэр Сергей Бердников предложил новые идеи благоустройства жилого квартала

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проинспектировал ремонт на объектах левобережного поселка Железнодорожников. Много лет эта часть города считалась запущенной и оставалась без внимания властей. Третий год в микрорайоне сносят ветхое жилье, обустраивают тротуары и даже обновляют архитектурные достопримечательности. Теперь глава предложил избавиться от старой поросли. В пресс-службе администрации города рассказали, что и как меняется в старом поселке.

В поселке Железнодорожников в Магнитогорске мэр посетил стадион «Локомотив». Это один из крупнейших спортивных объектов жилого квартала. Здесь проходят спортивные мероприятия и праздники. Сейчас на площадке стадиона установлен новый бордюрный камень, завершается замена асфальтобетонного покрытия. Здесь будут установлены тренажеры, оборудована волейбольная площадка, поле для игры в стритбол. Во время объезда было принято решение уже в следующем году установить забор и заменить асфальтобетонное покрытие беговой дорожки стадиона. При этом все зеленые насаждения будут сохранены и послужат естественной зеленой изгородью.

Почти завершены работы по благоустройству на площади, прилегающей к Дворцу культуры железнодорожников.

«На постаменте уже сейчас установлены две надписи: „Никто не забыт“ и „Ничто не забыто“, плиты с именами железнодорожников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, рельсы, символизирующие железную дорогу, а также оборудован Вечный огонь, к которому проведен газ. Кроме того, уложена плитка вокруг дворца, проведено освещение, все коммуникации проходят под землей. Напомним, что зимой здесь традиционно устанавливается новогодняя елка, строится ледовый городок и проводятся народные гулянья. Сергей Бердников подчеркнул, что благоустройство надо закончить, пока позволяет сухая погода», — рассказали в пресс-службе мэрии.

На улице Салтыкова-Щедрина Сергей Бердников предложил благоустроить территорию по примеру парка у Вечного огня: выкорчевать поросль, пеньки и убрать сухостой, сохранить здоровые зеленые насаждения и оборудовать тропинки, по которым безопасно смогут ходить жители.