В Магнитогорске новый автобусный маршрут до вокзала запускают с 1 октября

Машины будут курсировать из южной части города

С грядущего воскресенья, 1 октября, в Магнитогорске запускают новый автобусный маршрут № 19. Как сообщили в муниципальном предприятии «Маггортранс», машины будут ходить от улицы Коробова до вокзала. Пассажирам напоминают, что на всех автобусах городского предприятия действует единая оплата проезда и бесплатная пересадка в течение одного часа.

Автобусы № 19 будут ходить по следующему маршруту:

— ул. Коробова (конечная) — пр. Сиреневый — ул. Калмыкова — ул. Труда — пр. Ленина — ул. Октябрьская — ул. Строителей — ул. Николая Шишка — ул. Московская — ул. Бехтерева — вокзал (конечная).

Пока что маршрут тестируют: необходимо отладить расписание, разместить эти данные на остановках и на сайте. Этот процесс займет время, поэтому запланировать поездку на 19-м автобусе заранее пока не получится.

Отметим, что минувшим летом в Магнитогорске запустили автобус № 16 от вокзала до Зеленого Лога через новый парк «Притяжение». Горожане жаловались на то, что его приходится долго ждать, а местные власти заявили, что получили автобусы с дефектами. Подрядчику, поставившему эти машины, придется выплатить штраф, а если реакции не будет, то последует судебное разбирательство.

Кстати, губернатор Алексей Текслер недавно анонсировал появление в Магнитогорске новых автобусов. Город металлургов должен пойти по пути Челябинска, постепенно избавляясь от старых маршруток. До конца года туда поступит 13 новых машин.