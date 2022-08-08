Медики из Магнитогорска назвали причины, по которым дети попадают в реанимацию

Все они связаны с недосмотром родителей

Одиннадцать пациентов с тяжелыми травмами и отравлением попали в июле 2022 года в реанимацию Центра охраны материнства и детства в Магнитогорске. Медики полагают, что каждый несчастный случай связан с нехваткой родительского контроля. И называют четыре причины, которые угрожают жизни детей.

Первая — это открытые окна. За минувший месяц в больницу с высотными травмами попали два малыша двух и трех лет.

Вторая причина — употребление алкоголя. В состоянии алкогольного отправления в больницу на скорой привезли трех подростков 12, 13 и 14 лет.

Третья — наркотики. Наркотическими препаратами отравились четверо детей: (9 лет, два ребенка 13 и один ребенок 14 лет).

Четвертая причина — попытка суицида. В июле в больницу были госпитализированы два подростка 14 лет с отравлением медикаментозными препаратами.

Между тем в Челябинском онкоцентре к концу 2022 года откроют отделение нейроонкологии. Там будут проводить операции пациентам с опухолями головного мозга.

