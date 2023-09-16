В Магнитогорске нарушителей благоустройства выявляют с помощью фотокамер

В частности, фотоловушки устанавливают в местах, где незаконно складируют мусор

Накануне в Магнитогорске прошло аппаратное совещание, на котором начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова рассказала о выявленных с начала года нарушениях. Глава города Сергей Бердников приказал строго наказывать нарушителей, передает пресс-служба городской администрации.

По словам Марины Зинуровой, за восемь месяцев 2023 года только по фактам захламления территории и сброса мусора в неположенных местах составлено 278 протоколов, что на 56 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Часть нарушителей была найдена, они не только выплатили штрафы, но и ликвидировали несанкционированные свалки на площади 1350 квадратных метров.

«На убранных территориях подъездные пути блокируют земляным валом. А если такой возможности нет, устанавливают „фотоловушки“. От повторного захламления таким образом уже спасли шесть территорий», — рассказала Марина Зинурова.

Глава города Сергей Бердников поддержал идею установки камер и поручил увеличить их количество. Кроме того, мэр Магнитогорска призвал проводить воспитательную работу с детьми и их родителями.

«Много в городе делается, и обидно, когда портят имущество. Когда рисуют на домах, на отремонтированных фасадах. Необходимо каждый случай нарушения расследовать и находить виновных. Мы сегодня не ограничиваемся только штрафными санкциями, мы сегодня взыскиваем с виновных весь ущерб. Те затраты, которые мы несем на восстановление, выставляем виновным. Суммы там серьезные»,— сказал Сергей Бердников.

Всего с начала 2023 года в городе по фактам различных нарушений благоустройства составили 644 административных протокола, что на 42 больше, чем в 2022 году.