В Магнитогорске начнут отключать отопление с 21 апреля

Второй город в регионе объявил о завершении сезона

В Магнитогорске завершается отопительный сезон. Отключение отопления начнется 21 апреля, после того как среднесуточная температура воздуха продержалась на отметке +8°C пять суток подряд. Постановление подписал глава города Сергей Бердников.

Руководителям теплоснабжающих компаний рекомендовано приступить к отключению систем отопления. Отмечается, что отопительный сезон в городе прошел без происшествий и все жители были обеспечены теплом в полном объеме.

В городе уже готов график плановых отключений горячего водоснабжения на летний период 2025 года, связанных с испытаниями и ремонтом тепловых сетей. График будет опубликован дополнительно. Ранее в Карталах заявили, что начнут отключать батареи 25 апреля.