В Магнитогорске началось отключение тепла в жилых домах

Сезон опрессовки теплосетей стартует 11 мая

В Магнитогорске в понедельник, 25 апреля, начинают отключать отопление в домах. В рамках подготовки оборудования к следующему сезону проведут испытания и ремонт тепловых сетей. График отключений горячей воды опубликовали в пресс-службе администрации города.

Мероприятия будут проводиться с 11 мая. По всем вопросам, связанным с ремонтом, жителям правого берега следует обращаться по телефонам: 51-51-64, 51-51-65, 51-51-70. Магнитогорцам, живущим на левом берегу, нужно звонить по номеру: 29-45-27.













В Челябинске отопление в домах начали отключать с 18 апреля. Опрессовку, то есть испытания на прочность и герметичность трубопровода, разделят на шесть этапов, первый стартует 24 мая.