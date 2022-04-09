В Магнитогорске начали ямочный ремонт дорог

Работы ведутся как на основных городских магистралях, так и в поселках

В Магнитогорске дорожники приступили к ямочному ремонту дорог. Подрядчики используют не только горячий и холодный асфальт, но и пневмонабрызг. Спецтехника работает как на главных городских улицах, так и в поселках, сообщили в пресс-службе мэрии.

Холодным асфальтом начали заделывать ямы уже в конце марта, а устранять дефекты пневмонабрызгом — с начала апреля. По словам директора МП «МИС» Дениса Кравченко, если яма хорошо обработана, продута воздухом и заполнена по технологии, то срок службы заплатки, создаваемой пневмонабрызгом, составит до трех лет.

Дефекты уже устранили на улице Советской, проспектах Ленина и Карла Маркса, второстепенных городских дорогах. Сейчас ямы заделывают на улице Татьяничевой, которая соединяет три поселка — Нежный, Западный-1 и Западный-2.

«Наша задача — в короткий срок убрать все ямы в городе. Специалисты сами инспектируют участки, также нам помогают жители, сообщают о дефектах. Сейчас работы ведутся на улично-дорожной сети, далее мы перейдем на межквартальные проезды и внутриквартальную территорию»,— сообщил Денис Кравченко.

Жители Магнитогорска могут сообщить о ямах и других дорожных дефектах в официальном сообществе администрации Магнитогорска в социальной сети «ВКонтакте».