В Магнитогорске начал работать благотворительный автобус

Волонтеры обеспечивают бездомных горячим питанием и одеждой

Два-три раза в неделю по одному маршруту благотворительный микроавтобус раздает обеды бездомным магнитогорцам. Организовал работу социальный отдел Магнитогорской епархии. По словам протоиерея Валерия Марфина, руководителя епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, такая работа проводилась и ранее.



«Городская администрация передала нам в безвозмездное пользование автобус, на нем мы развозили питание. Но это продолжалось недолго, автобус стал непригоден. Средства на покупку „Соболя“ собрали при поддержке Синодального отдела по благотворительности и городских благотворителей», — прокомментировал Валерий Марфин.



Пока волонтеры обслуживают до 18 человек, в планах — охватить за поездку 30—40 нуждающихся. Маршрут согласован с администрацией города. Блюда готовят женщины из приюта «Дом для мамы», подведомственного епархии.

