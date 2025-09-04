В Магнитогорске на свет появился малыш-богатырь

Вес мальчика — почти 5 кг

В Магнитогорске появился на свет крупный малыш весом в пять килограммов. Мальчик стал четвертым ребенком в семье, сообщает «Магнитогорский рабочий».

Малыш-гигант весом 4 килограмма 980 граммов родился в акушерском стационаре Центра охраны материнства и детства. Мама мальчика родила его самостоятельно и точно в срок.

«В акушерской практике крупные малыши с весом 5 килограммов чаще рождаются путем выполнения операции кесарево сечение, а наш богатырь родился сам. Это редкий случай и достойный пример того, когда в хорошей семье замечательная мама, которая все успевает: работать и следить за здоровьем», — говорит заведующая акушерским стационаром Ольга Максимова.

Малыша назвали Амирланом. Врачи отмечают, что мальчик с очень хорошим аппетитом.

Амирлан стал самым крупным малышом, рожденным в акушерском стационаре в 2025 году естественным путем.

