В Магнитогорске на сельхозугодьях обнаружили незаконный карьер по добыче щебня

Арендатору земли назначили штраф 50 тысяч рублей

В Магнитогорске на землях, предназначенных для сельхозугодий, природоохранная прокуратура обнаружила карьер по добыче щебня. Поводом для проверки участка стало обращение. Как оказалось, арендатор земли за два года «раскопок» вырыл карьер площадью 5 тысяч кв. м. Теперь ему назначили штраф и обязали восстановить нарушенный почвенный слой, сообщает прокуратура Челябинской области.

В черте города Магнитогорска природоохранная прокуратура нашла незаконный карьер по добыче щебня. Площадь «раскопок» достигла пяти тысяч кв. м. В ведомстве изучили участок и с помощью спутниковых снимков местности установили, что карьер образовался в 2021—2023 годы.

А данные земли относятся к категории сельхозназначения. Мэрии города внесли представление об устранении нарушений законодательства. Чиновники должны контролировать, как соблюдается договор аренды и сохраняется целевое назначение земель.

«В отношении арендатора земельного участка возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 8.9 КоАП РФ.

Постановлением Уральского межрегионального управления Росприроднадзора виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

Арендатор обязан восстановить нарушенные земли.