В Магнитогорске начинается капремонт моста через реку Урал

Движение на мосту ограничат с января 2025 года

Власти Магнитогорска планируют провести капитальный ремонт Северного моста через реку Урал. Исполнителя уже ищут через сайт госзакупок.

Во время ремонта на мосту заменят дорожное покрытие и ограждение, обновят трамвайные пути и освещение, восстановят тротуары.

Предполагается, что работы растянутся примерно на полтора года — с июля 2024-го по октябрь 2025-го. Общая стоимость работ составит около 606 миллионов рублей.

Из неприятного: движение транспорта по мосту на время ремонта будет приостановлено, но не сразу, а только с января 2025 года.