В Магнитогорске на месяц перекроют дорогу к СНТ «Металлург-2»

На Дачном шоссе будут проходить ремонтные работы

В Магнитогорске почти на месяц перекроют движение автомобилей до садового некоммерческого товарищества «Металлург-2». В пресс-службе городской администрации рассказали, как горожане смогут добраться до своих участков.

«В связи ремонтными работами с 25 мая и до 20 июня будет перекрыто движение транспортных средств от шоссе Дачное до СНТ „Металлург-2“. До садовых участков жители смогут проехать по улице Малиновой (мимо поселка Малиновый)»,— уточнили в мэрии.

Горожан просят отнестись к ограничению с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Магнитогорске в связи с проведением ремонтных работ на две недели перекрыли часть улицы Магнитной. Подробнее можно узнать здесь.