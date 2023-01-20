В Магнитогорске на месте экстренно расселяемого дома построят жилую многоэтажку

Жильцам аварийного здания было предписано съехать до 15 января

На месте аварийной «сталинки» в Магнитогорске, которую осенью прошлого года признали опасной для жизни, хотят возвести многоквартирный дом. Жильцам старого дома предписали эвакуироваться в течение двух месяцев. Срок выселения жильцов истек 15 января, теперь жильцам вручат соглашения об изъятии опасных квартир. Что предлагает мэрия взамен — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, что трехэтажный жилой дом 1957 года постройки по ул. Первомайской, 11 признали аварийным 8 ноября 2022 года. По данным городской администрации, провести экспертизу дома на предмет, создает ли текущее состояние здания угрозу жизни и здоровью граждан, попросили собственники квартир.

В постановлении мэрии был определен срок отселения жильцов — до 15 января 2023 года. Такую срочность власти объяснили опасностью внезапного обрушения.

Новость о необходимости выехать из квартир в столь сжатые сроки застала людей врасплох. Некоторые выразили свое негодование в социальных сетях.

«Дом признали аварийным! Снос! Узнал только на той неделе! Съехать надо до 15 января! Разве так делается?» — написал в одном из магнитогорских пабликов Руслан Туварев.

Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе муниципалитета, в настоящий момент расселение дома продолжается. Собственникам, у которых нет другого жилья, предлагают квартиры из маневренного фонда.

Одновременно проводятся процедуры изъятия земельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

«В ближайшее время собственники получат уведомление об изъятии земельного участка под многоквартирный дом и соглашение об изъятии жилого помещения и выплате возмещения за изымаемое помещение», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Там уточнили, что при расселении жильцам будут предлагать либо денежную компенсацию, либо другое жилье.