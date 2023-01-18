В Магнитогорске на Крещение пустят дополнительный транспорт после праздничной службы

Верующие смогут добраться до дома от храмов

В Магнитогорске в ночь с 18 на 19 января пустят дополнительный транспорт, чтобы верующие смогли добраться до дома после праздничного богослужения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Транспорт будет курсировать ночью от кафедрального собора Вознесения Христова (остановка «Старая Магнитка») и храма Святителя Николая Чудотворца (остановка «Островского»).

Напомним, в Челябинске на Крещение организуют шесть оборудованных купелей. Рядом оборудуют теплые раздевалки.

Жестких правил, как надо окунаться в прорубь, нет, однако сотрудники МЧС России рекомендуют соблюдать простые правила безопасности во избежание неприятностей, а также вреда здоровью. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».



Считается, что на праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января, наступают самые морозные дни в году — крещенские морозы. Именно так период в несколько дней, захватывающий сам праздник, несколько дней до него и несколько после, называли наши предки, которые подметили: чем ближе праздник Крещения, тем холоднее погода. В этом году в Челябинской области морозов на один из важнейших церковных праздников не ожидается.

