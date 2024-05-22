В Магнитогорске в День города выступят SHAMAN и Вячеслав Бутусов

Праздничные мероприятия рассчитаны на три недели

В Магнитогорске готовятся отметить 95-летие города, которое плавно перейдет в День металлурга. Праздничные мероприятия планируют проводить ежедневно в течение трех недель. Афишей Дня города, который обещают отпраздновать с размахом, поделились в мэрии.

Концерты, перформансы и творческие выступления будут проходить на трех площадках: с 28 июня по 14 июля жителей зовут в парк у Вечного огня, 19 июля — в арену «Металлург», а с 20 по 21 июля приглашают в «Притяжение».

Во второй день праздничного марафона выступит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. После магнитогорцев ждет яркое шоу фейерверков.

На 30 июня запланировали концерт с участием рок-певца и лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Он выступит в 21:00, после эстрадных артистов и группы «Братья Енотовы».

С 2 по 19 июля подготовили шоу воздухоплавателей на аэростатах, выступление магнитогорских творческих коллективов, театральные постановки на улицах города, световое шоу. Завершат праздничные гулянья 21 июля в парке «Притяжение», где пройдет концерт у озера и шоу фонтанов.