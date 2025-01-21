В Магнитогорске на 60% залит фундамент будущего ФОКа с олимпийским бассейном

Планы на 2025-й: смонтировать наружные сети, возвести коробку и приступить к внутренней отделке

В Магнитогорске кипит работа по возведению первого в городе олимпийского бассейна. Новый спортивный объект появится в районе пересечения улиц Зеленый лог и Советской, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ФОК с 50-метровым бассейном на девять дорожек строится по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

На сегодняшний день фундамент будущего комплекса залит практически на 60%. Суммарный объем бетона превышает 3 тысячи кубических метров.

Планы на 2025-й: смонтировать наружные сети, возвести коробку и приступить к внутренней отделке. Напомним, открытие ФОКа запланировано на осень 2027 года.