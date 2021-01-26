В Магнитогорске закрывают ковидные отделения

Сразу несколько госпитальных баз возвращаются в плановую медицину

В Магнитогорске еще несколько госпитальных баз для больных COVID-19 возвращаются к плановому режиму работы. На заседании Магнитогорского городского собрания депутатов заместитель директора Центра по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области Елена Симонова сообщила о том, что свободный ковидный коечный фонд уменшится. На данный момент он составляет 1470 мест, но сократится на 360 коек.

«С 25 января прекратили прием пациентов две госпитальные базы. Одна из них расположена в третьей городской больнице. Там полностью закрывается терапевтический корпус, где было 260 коек. Он будет перепрофилирован для оказания медицинской помощи, как было ранее. Эту неделю пациенты еще долечиваются и с 3 февраля начинается обычная работа», — подчеркнула Елена Симонова.

Во второй госпитальной базе, расположенной на Рубинштейна, 4, из 140 коек останется только 40: для детей и их сопровождающих.

Всего в городе будут работать три госпиталя для больных коронавирусом, а также четыре базы долечивания.