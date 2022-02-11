В Магнитогорске мошенники представляются коммунальщиками

Лжеработники «Водоканала» и «Теплофикации» предлагают услуги по завышенным ценам

В Магнитогорске мошенники, представляясь сотрудниками МП трест «Теплофикация» или МП трест «Водоканал», оказывали горожанам специализированные услуги по завышенным ценам. В одном из случаев они потребовали более 12 тысяч рублей за пломбу на водомере, рассказали в администрации города.

В почтовых ящиках появились листовки, предупреждающие жильцов о проходящих проверках водомеров сотрудниками МП трест «Теплофикация». Две женщины, представившись сотрудницами предприятия, вошли в доверие пожилого магнитогорца. Они предложили мужчине услугу по восстановлению пломбы на водомере. Свою работу мошенницы оценили в сумму более 12 тысяч рублей. После получения денег они выдали кассовый чек и квитанцию, заполненную от руки.

«Сотрудниками предприятий рейды по проверкам состояния приборов учета проводятся дважды в год, по согласованию с управляющими компаниями. Сведения о проведении подобных рейдов размещаются на информационных стендах подъездов. При этом работы по опломбировке и постановке водомеров на учет, повторной опломбировке, контрольному съему показаний и другие проводятся сотрудниками только по заявке гражданина. Платной является лишь услуга повторной опломбировки прибора учета. Остальные услуги, перечисленные выше, предоставляются по заявке гражданина на безоплатной основе», — подчеркнули в пресс-службе администрации Магнитогорска.

При подаче заявления на повторную опломбировку потребитель должен оплатить указанную услугу в размере 165 рублей по банковским реквизитам, получить чек по операции, затем вновь созвониться с контролерами, сообщить о проведении оплаты, а также назвать удобные для него дату и время оказания услуги. Если вам необходима услуга, предоставляемая предприятием бесплатно, нужно оставить заявку по телефону в ресурсоснабжающей организации, после чего договориться с контролером о встрече.

Главное, что вас должно насторожить, это наличная оплата. Заплатить наличными контролеру на месте невозможно. Так действуют только мошенники!