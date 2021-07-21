В Магнитогорске молодые люди спасли собаку с банкой на голове

Животное мучилось больше недели и сильно исхудало

В Магнитогорске в районе правобережного кладбища больше недели бегала собака с пластиковой банкой на голове. Животное не могло ни есть, ни пить, сильно исхудало, но сразу же убегало, как только волонтеры приближались к нему, чтобы спасти. Однако двум молодым людям все же удалось снять банку с головы собаки. Подробнее — в нашем материале.

В минувший понедельник, 19 июля, в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» появился пост с просьбой о помощи. Неравнодушные магнитогорцы призывали читателей помочь им снять банку с головы собаки.

«В районе правобережного кладбища бегает пес с банкой на голове. Выбраться он не может уже неделю, поймать его не так просто. Сегодня очередная попытка оказалась неудачной: пес от страха убежал в неизвестном направлении. Собака без воды и еды уже неделю... Жизнь уходит, остались буквально часы. Сейчас он скелет, обтянутый кожей. Помогите, люди, кто увидит, срочно сообщите, где он находится. Мы выдвигаемся на поиски, кто хочет помочь — присоединяйтесь»,— написала местная жительница Анастасия Князева.

Некоторые горожане откликнулись и отправились на поиски собаки. Но, обнаружив пса, снять с него банку не смогли: животное, увидев людей, сразу же бросилось прочь. Тогда решено было привлечь к спасательной операции стрелка со снотворным, но и эта попытка не увенчалась успехом: игла попала в кость животного и сломалась.

«Там уже кости, в мягкое попасть — чудо. Игла сломалась. Собакен убежал. Его вечером искали — ноль... Собакен мучается. Жара такая, он в банке. Все, кто ездил, в шоке, только и думаем, лишь бы дожил, дождался помощи... Убегает, дурачок...»— рассказала Валентина Сандакова.

Дальнейшие поиски собаки вновь оказались напрасны, тогда неравнодушные магнитогорцы решили задействовать квадрокоптер. Но он не потребовался: вскоре в комментариях под постом молодой человек Герман Михайлов написал, что они с другом спасли бедное животное. Корреспондент ИА «Первое областное» связалась со спасителем и узнала, как им удалось снять банку с головы испуганного пса.

«Про собаку с банкой на голове мне сообщили коллеги, сказали, что она бегает возле нашего офиса. Мой друг решил помочь псу и позвал меня с собой за компанию. Вскоре мы нашли собаку, но как только приблизились к ней, она бросилась прочь. Мы — за ней. Я снова догнал собаку и схватился за банку, но собака опять вырвалась»,— рассказал Герман Михайлов.

Тогда молодые люди пошли на хитрость: во время очередного «забега» друг Германа Александр бежал сзади, а сам Герман, приблизившись к собаке, обежал ее сбоку и повалил на землю, прижав собой. Александр достал заранее подготовленный канцелярский нож и аккуратно срезал дно банки, чтобы собака смогла хотя бы нормально дышать. Разрезать банку дальше было опасно для животного, к тому же оно начало вырываться. И молодые люди приняли решение постепенно стягивать банку с головы пса.

«Медленно, но верно нам удалось высвободить собаку. И как только мы сняли банку, она извернулась и попыталась меня укусить. Я отпустил пса, и он сразу же убежал, оставив мне множество царапин— добавил молодой человек.

По словам Германа, несмотря на то, что собака была истощена, она была очень сильной, и удержать ее было непросто. Помогла отличная физическая подготовка — магнитогорец занимается боксом и бегом.

Остается только гадать, каким образом банка оказалась на голове собаки — была ли это чья-то злая шутка или пес сам загнал себя в ловушку в поисках еды.