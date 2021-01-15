В Магнитогорске многоквартирный дом остался без крыши

Жильцы обеспокоены темпами и состоянием капитального ремонта

Жильцы дома по улице Корсикова жалуются, что зиму проводят без кровли. Их дом попал в прошлом году в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Среди перечня мероприятий — замена кровли. Работы начали еще в ноябре, но спустя несколько недель рабочие исчезли, оставив дом «обезглавленным».



«В доме стало сыро, в подвале бежит вода, со стен подъезда отваливается штукатурка. Старожилы не помнят, когда в доме было так холодно: мы ходим в шерстяных носках и тапочках, закрываем плотно все межкомнатные двери. Соседи жаловались в управляющую компанию, приезжали журналисты, но несколько дней назад двое рабочих сделали вид, что скидывали снег с крыши — и все. Никого нет», — рассказывает жительница дома Ирина Лобанова.



Капремонтом в области занимается специализированная некоммерческая организация — фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Фонд заключил в 2020 году договор строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 3 по ул. Корсикова с ООО «ЖилКомСервис». Подрядная организация приняла на себя обязательства по выполнению капитального ремонта крыши по указанному адресу.



В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Магнитогорска о проблеме знают и контролируют ход работ.



«В соответствии с договором, работы по капитальному ремонту должны быть завершены и сданы заказчику не позднее сроков, установленных в графике производства работ. Дата окончания выполнения работ по капитальному ремонту крыши на данном объекте — первое июня 2021 года», — пояснил начальник управления ЖХК г. Магнитогорска Алексей Болдашов.



В администрации также пояснили, что регоператор внес изменения в порядок проведения ремонта — вместо шиферного покрытия кровлю застелят металлическим профилированным листом с полимерным покрытием и устройством антиконденсатной пленки с контробрешеткой. Сейчас подрядчик согласовывает это техническое решение с проектной организацией. После согласования вышеуказанных изменений подрядная организация продолжит работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 3 по ул. Корсикова. В фонде «Регоператор капремонта» нам пояснили, что ремонт скатных кровель даже предпочтительнее проводить именно в зимний период, так как «минимизируется риск нанесения ущерба от затопления сезонными осадками».

«В то же время демонтаж старого кровельного покрытия никак не может повлиять на температуру воздуха в жилых помещениях», — прокомментировали в фонде.



Между тем представители регоператора признают: если будет нанесен ущерб собственности жильцов, то он будет компенсироваться за счет подрядной организации, то есть ООО «ЖилКомСервис». Однако в адрес регионального оператора подобных жалоб на ущерб, нанесенный собственности жителей верхних этажей данного дома, не поступало.

