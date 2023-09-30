В Магнитогорске медики за день выявили отклонения в здоровье сердца у более 45 человек

Выездную акцию провели в одном из ТРК города

В Магнитогорске состоялась выездная профилактическая акция, организованная Центром здоровья Городской больницы № 3 и Центром медпрофилактики города. Она была направлена на оценку здоровья сердца, специалисты провели измерения артериального давления, пульса и скрининг на кардиовизоре, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По результатам акции, у более 45 жителей города были выявлены отклонения, требующие дальнейшего дообследования и наблюдения.

«Среди выявленных отклонений были признаки гипоксии, ишемические изменения миокарда желудочков, тахикардия и другие заболевания», — рассказали в ведомстве.

Организаторы акции подчеркнули, что у жителей Магнитогорска есть возможность пройти комплексное обследование и проверить свое здоровье в поликлинике в рамках диспансеризации. Они призвали всех горожан заботиться о своем здоровье и регулярно проходить профилактические осмотры.